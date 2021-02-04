В Омске потеплеет до +2 градусов

Из-за резкого перепада температур могут появиться сосульки. Фото: Василий Вахрин

После лютых морозов в Омскую область почти без перехода пришло резкое потепление. По прогнозу синоптиков, уже в ближайшие дни воздух на улице прогреется до +2 градусов. Чтобы горожане успели погулять в такую неожиданно для начала февраля теплую погоду, в парках открыли аттракционы.

Любопытно, что в это же самое время Москва будет готовиться к резкому похолоданию. Там прогнозируют до -30 градусов ночью. Таких морозов в этом регионе не было уже 10 лет.

Однако у омских коммунальшиков свои проблемы: придется экстренно бороться с сосульками и гололедом. Пресс-служба мэрии разместила специальное предупреждение для омичей. Вот инструкция:

- не приближаться к крышам, с которых возможен сход снега;

- при наличии ограждения обойти опасное место другим путем;

- увидев следы упавшего снега или ледяные осколки, обойти это место;

- услышав громкий голос сверху – как можно быстрее прижаться к стене;

- увидев скопление снега и сосулек на крыше здания – обратиться в управляющую организацию.

Также горожанам напоминают, что в случае ЧП, необходимо позвонить в экстренные службы по бесплатному номеру 112.