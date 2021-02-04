Депозит нотариуса как способ защиты должников и кредиторов

В настоящее время, в том числе в связи экономическим кризисом, нередко можно услышать о недобросовестности должников. В силу этого закон устанавливает различные способы защиты прав кредиторов. Такими способами являются передача имущества в залог, поручительство, независимая гарантия и т.д. Однако возникают ситуации, когда в защите прав нуждается не кредитор, а должник.

Например, при заключении договора займа займодавец может вести себя недобросовестно и уклоняться от принятия денежных средств от заемщика, в свою очередь, на сумму займа продолжают начисляться проценты, которые гражданин вынужден гасить. Также должник может не знать, кто в настоящий момент является кредитором, например, при реорганизации юридического лица или смерти последнего.

Выходом из данных ситуаций для гражданина-должника является установленная законом возможность поместить денежные средства в размере долговых обязательств на публичный депозитный счет нотариуса. С этого момента обязательство такого гражданина по передаче денежных средств кредитору будет считаться исполненным.

О поступлении денежных средств на публичный депозитный счет нотариус извещает кредитора и по его требованию выдает ему причитающиеся денежные средства. Нотариус несет ответственность за передачу денежных средств надлежащему кредитору, тщательно проверяет документы кредитора, устанавливает его личность. Публичный депозитный счет нотариуса имеет особый правовой режим, он защищен от банкротства банка, на денежные средства, хранящиеся на данном счете, не может быть обращено взыскание по долгам нотариуса.

В моей практике был случай, когда стороны заключили договор купли- продажи недвижимого имущества, земли. Покупатель нес бремя содержания такого имущества уже не один год. Однако в соответствии с условиями заключенного договора право собственности на свое имя он мог оформить только после окончательного расчета с продавцом по договору. В свою очередь, продавец всячески уклонялся от принятия последнего платежа за проданную недвижимость, тем самым препятствуя регистрации права собственности на землю на имя покупателя. В этой ситуации добросовестный покупатель защитил свои права путем помещения денежных средств на публичный депозитный счет нотариуса. Тем самым он исполнил обязательство и стал полноправным собственником земельного участка.

Депозитный счет нотариуса используется достаточно часто при проведении расчетов по договорам. При этом граждане могут воспользоваться депозитным счетом нотариуса независимо от того, удостоверяют ли они договор у нотариуса или нет.

Этот способ расчета является безопасным и отвечает интересам каждой из сторон договора. Например, при купле-продаже недвижимого имущества покупатель перечисляет денежные средства на данный счет нотариуса, в свою очередь, в договоре предусматривается, что продавцы получают денежные средства из депозита нотариуса после регистрации права собственности на недвижимость на имя покупателя. Если же регистрация перехода права по каким – то причина не состоялась, денежные средства возвращаются нотариусом покупателю.

Таким образом, использование депозита – надежный способ обеспечить сохранность денежных средств и гарантия безопасных расчетов по сделкам.

Фрик Ольга Владимировна - нотариус города Омска, кандидат юридических наук.