Омич украл сережки у матери своего друга ради развлечений

Украденные вещи омич сразу же сдал в ломбард. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В полицию обратилась омичка, заявив, что из ее квартиры исчезли золотые серьги и ладанка. Общий ущерб она оценила в 25 тысяч рублей.

Полицейские приступили к расследованию и быстро установили, что никто из родственников женщины к исчезновению драгоценностей не причастен. Но подозрение пало на 19-летнего приятеля сын потерпевшей, он последним приходил в гости к другу, чтобы поиграть в приставку. В ходе беседы с молодым человеком выяснилось, что он действительно вытащил из шкатулки с украшениями сначала серьги, а потом и подвеску. Все это она сразу сдал в ломбард, а полученные 20 тысяч потратил на собственные нужды и развлечения.

Как уточнили в полиции, ранее к ответственности омич не привлекался. Но теперь на него завели уголовное дело по статье "Кража с причинением значительного ущерба".