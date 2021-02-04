В Омске антимонопольщики нашли нарушения при установке теплых остановок

При размещении теплых остановок в Омске нашли нарушения. Фото: ВКонтакте

Накануне в Омске предприниматели и представители прокуратуры обратились в УФАС с просьбой проверить изменения в процедуру предоставления "компинсационных мест" для установки теплых остановок.

Сомнения вызвали изменения, благодаря которым администрация Омска может предоставить "компинсационное место" для размещение ТОКа без проведения торгов. Это возможно, если предприниматель обязуется разместить павильон на остановке, где количество ожидающих пассажиров не превышает 100 человек в день. По мнению УФАС такие условия могут создать преимущество для владельцев таких ТОКов и нарушает закон о защите конкуренции.

- Администрации в течение 20 рабочих дней со дня получения предупреждения необходимо внести изменения в подпункт 3 пункта 1 Постановления № 324-п, исключающее вышеуказанное основание предоставления компенсационного места для размещения ТОК, - уточнили на официальном сайте УФАС.