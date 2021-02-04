В омских парках на три дня откроют аттракционы

Аттракционы откроют в двух омских парках.

В ближайшее время в Омске существенно потеплеет. Синоптики обещают на улице даже плюсовую температуру. В мэрии предположили, что горожане захотят гулять, и на три дня решили открыть аттракционы в парках.

В парке имени 30-летия ВЛКСМ для омичей будут доступны, помимо зимних, следующие аттракционы:

– «Драконы» (дети от 3 до 9 лет в сопровождении взрослого);

– колесо обозрения в центральной части парка;

– «Колесито» для детей до 7 лет;

– «Светофор» для детей до 7 лет;

– «Ракушки» (большие).

В Советском парке планируют запустить такие аттракционы, как:

– «Веселые горки» (дети от 3 до 9 лет в сопровождении взрослого);

– колесо обозрения.

Кроме того, омичи могут покататься на зимних аттракционах «Тюбинг-кросс», а также посетить «ГоркиПарк».

Если вопреки прогнозам на улице будет холоднее -10 градусов или поднимется сильный ветер, аттракционы закроют.

Посетить городские парки и покататься на аттракционах омичи смогут 5, 6 и 7 февраля с 11.00 до 18.00. Стоимость билета для взрослых и детей колеблется в пределах 120-140 рублей.