Омский стронгмен отправился на турнир в Бразилию защищать свой чемпионский титул, завоеванный в 2020 году

В мероприятии примут участие атлеты мировой величины. Традиционно представлять нашу страну на международной арене силового экстрима будет богатырь из омской «СТБ-Охраны» Михаил Шивляков.

Сибирскому стронгмену предстоит сразиться с Жаном-Франсуа Кароном (Канада), Рауно Хейнлой (Эстония) и Терри Холландсом (Англия).

Стоит отметить, что в том году Михаил стал победителем турнира, и на данный момент является действующим чемпионом Força Bruta. Но нельзя игнорировать успешные выступления его соперников. Так, например, Терри Холландс одержал победу на турнире Força Bruta в 2019, Жан-Франсуа Карон стал третьим по силе на турнире World's Strongest Man-2020, а Рауно Хейнла обладает титулом самого сильного человека Эстонии.

Кто же станет чемпионом в этом году, станет ясно после трех тяжелейших упражнений.

1. «Силовая эстафета»:

- стронгмены должны будут протащить 300-килограммовую цепь (или 400-килограммовое «Коромысло» - в зависимости от погодных условий);

- выполнить «Становую тягу», 4 повтора, 320 кг;

- поднять на 5 ступеней снаряд весом 200 кг поочередно.

2. «Метание кег» - атлетам предстоит перекидывание восьми кег от 20 до 26 кг через 5-метровую планку.

3. «Буксировка грузовика» - каждый из участников протащит многотонное транспортное средство на 20 метров.

М. Шивляков: «Это мой первый турнир в этом году, так сказать, соревновательный сезон объявляю открытым! Было время подготовиться, старался улучшить свою физическую форму. Мне предстояла долгая и изнурительная дорога до Бразилии: Омск-Москва-Париж-Сан-Паулу. И вот я на месте. Очень надеюсь, что до 7 февраля организм успеет акклиматизироваться, и ничто не помешает мне выступить в полную силу!»

Желаем земляку крепкого здоровья, удачи и победы. Пусть турнир в Бразилии запустит череду успешных выступлений в течение всего года!