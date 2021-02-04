Пенсия и первый взнос на квартиру: для чего инвестируют омичи

Главной причиной начать инвестировать омичи назвали получение дополнительного заработка, показал опрос Райффайзенбанка. Многие ищут более высокой доходности, чем по традиционным продуктам, а почти 40% стали частными инвесторами из интереса. Половина инвесторов пришла на рынок в течение последних 12 месяцев, и тенденция притока средств на счета сохраняется. Большинство горожан оценивают свой риск и хотели бы получить образование, чтобы лучше понимать механизмы работы фондовых рынков.

Новые инвесторы: кто пришел на рынок в 2020

Частные инвестиции становятся все более популярными. С марта 2020 года спрос на инвестиционные продукты растет. Главным драйвером роста объема частных инвестиций в России стала возможность совершать сделки удаленно с помощью мобильного приложения.

Самым популярным способ вложить деньги в Омске стала комбинация брокерский счет + ИИС, показал опрос Райффайзенбанка. Омичи чаще, чем жители других городов, выбирают такие инструменты. Четверть частных инвесторов выбирают просто брокерский счет. В соседнем Новосибирске один брокерский счет выбирают почти в два раза чаще (40%).

Источник: опрос Райффайзенбанка, данные по Омску.

85% опрошенных инвестируют с приложением своего банка. Каждый третий в Омске также использует программное обеспечение для ноутбука или компьютера. И примерно в 4% случаев клиенту требуется помощь менеджера по телефону. Например, в Новосибирске такой способ выбирают чаще (10%).

Большинство опрошенных сибиряков пришли на рынок в течение последнего года. Только 10% инвесторов на рынке более 3-х лет, а доля тех, кто торгует финансовыми инструментами более 5 лет, составляет всего 8%.

«В течение прошлого года мы отмечали тенденцию притока средств клиентов как в классических продуктах, например, в накопительных счетах, так и инвестиционных. Интерес к инвестициям можно объяснить стремительным развитием технологий в этой области. Прямой доступ к бирже есть в мобильном приложении Райффайзен-Онлайн. Скорость проведения сделок, удобство интерфейса и сбалансированные комиссии делают процесс инвестирования простым и доступным. Важно, что большинство клиентов осознано относятся к вопросу и выбирают консервативные стратегии – государственные и корпоративные облигации», - отметила Светлана Сальникова, директор офиса Райффайзенбанка в Омске.

Зачем инвестировать: заработать и накопить

Для большинства омских инвесторов торговля ценными бумагами – это способ получить дополнительный доход. Вторым по важности фактором стало снижение ставок по традиционным банковским продуктам, а инвестиции – это возможность получить большую доходность. На третьем месте – интерес к новым инструментам. В соседнем Новосибирске такую причину, как интерес, выбирали чаще (45%), а в столице из-за любопытства в инвестиции пришло 37%.

Интересно, что почти половина омских инвесторов с помощью этого инструмента копят деньги на пенсию или крупные покупки. В столице эта доля еще выше – 33% и 27% соответственно.

Источник: опрос Райффайзенбанка, данные по Омску.

При этом большинство инвесторов оценивают риск-профиль, чтобы выбрать подходящие инструменты для вложений. 40% опрошенных заявили, что не видят в этом смысла.

«Инвестиции – важная часть финансовой стратегии. Однако в идеальном сценарии, инвестировать нужно имея «подушку безопасности», взвесив все риски и оценив свой риск-профиль инвестора. Это три основных правила ответственного инвестирования. Риск-профиль может меняться в зависимости от возраста, востребованности вашей профессии на рынке, объема вложений и других факторов. Ответственный подход к инвестированию и сбалансированный портфель помогают зарабатывать», - пояснил Кирилл Матвеев, руководитель управления клиентского счастья и монетизации Райффайзенбанка.

Чаще всего объем вложений в фондовый рынок не превышает 100 тыс. рублей, а 36% респондентов из Омска держат на счету до 500 тыс. рублей.

Источник: опрос Райффайзенбанка, данные по Омску.

Выбор инструментов: что можно купить на доходы от инвестиций

Самым популярным инструментом у частных инвесторов стали акции – более 85% используют его в своих стратегиях. На втором месте облигации – государственные или бумаги частных компаний. Также опрошенные используют ETF и БПИФы, а более 16% - торгуют криптовалютой.

Предпочтение отдают ценным бумагам крупных и небольших российских компаний. Менее половины опрошенных покупают иностранные инструменты. Госбумаги пользуются заметно меньшим спросом – российские инструменты выбирают только 38%, а иностранные всего 13% респондентов из Омска.

Чаще всего стратегия приносит инвесторам доходность до 10% годовых. 21% опрошенных за год заработали 10-30%, и только 2% более чем на 30% увеличили свои вложения.

И эта прибыль позволила инвесторам достичь важных целей. Каждый десятый с помощью инвестирования смог накопить на первый взнос по ипотеке, 15% купили автомобиль, а 30% сделали ремонт.