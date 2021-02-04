В Омских парках из-за потепления включат аттракционы

Прокатиться на аттракционах омичи смогут в двух парках. Фото: пресс-служба администрации Омска

В выходные дни в Омске ожидают существенное потепление. Погода обещает быть по-весеннему теплой, столбик термометра может подняться до плюсовых значений. В двух омских парках имени 30-летия ВЛКСМ и Советском включат некоторые аттракционы. В основном это детские качели.

В парке 30-летия ВЛКСМ омичи смогут прокатиться на аттракционах «Драконы» (дети от 3 до 9 лет в сопровождении взрослого), Колесо обозрения в центральной части парка, «Колесито» для детей до 7 лет, «Светофор» для детей до 7 лет и «Ракушки» (большие).

В паке "Советский" включат «Веселые горки» (дети от 3 до 9 лет в сопровождении взрослого) и Колесо обозрения.

Как рассказали представители администраций парков, работа аттракционов стала возможной благодаря потеплению. Безопасно эксплуатировать их можно до -10 градусов. Работать карусели будут все выходные с 11:00 до 18:00. Также омичи смогут посетить все зимние аттракционы, горки и катки на территории парков.