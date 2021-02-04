В Омской области избавились от 18 незаконных свалок

В районах Омской области начали убирать старые свалки. Фото: пресс-служба минприроды Омской области

В Омской области начали проводить работы по ликвидации незаконных свалок коммунальных отходов, которые накапливались рядом с крупными населенными пунктами. В 2020 году субсидии на их ликвидацию получили 5 районов области: Колосовский, марьяноский, Нижнеомский, Нововаршавский и Омский. На их территории ликвидировали 18 крупных свалок ТКО.

- Ликвидация несанкционированных свалок и накопленного вреда окружающей среде – один из приоритетов работы Министерства и целевой показатель эффективности. Мы продолжаем работать в данном направлении, и в 2021 году на ликвидацию свалок предусмотрено 26 миллионов рублей, - отмечает заместитель Министра природных ресурсов и экологии Омской области Александр Сердюков.

Всего на ликвидированных свалках хранилось 68 тысяч кубометров мусора. Теперь территорию полностью очистили и привели в порядок.