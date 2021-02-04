В столкновении двух иномарок в Омске пострадал младенец

Взрослые при столкновении не пострадали. Фото: Александр ГЛУЗ

В очередной аварии в Омске пострадал ребенок. На этот раз совсем младенец, малышу не исполнилось и года.

Сотрудники Госавтоинспекции установили, что накануне около 14:30 в районе Нефтяников 45-летняя авто-леди на "Ниссан Куб" пыталась повернуть с улицы Химиков, а улицу Блюхера, но не пропустила встречный автомобиль "Тойота Колдина" и допустила столкновение. Водители не пострадали, но ребенку, находившемуся в "Ниссане" понадобилась медицинская помощь.

Мальчика 2020 года рождения с места аварии забрали медики. По факту ДТП проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства произошедшего.