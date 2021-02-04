В Омске подрядчик вернул мэрии деньги за невыполненный ремонт дома

Фасад многоэтажки так и остался недоделанным. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Один из подрядчиков, выполнявший ремонт многоквартирного дома на улице Катышева в Кировском округе, после прокурорской проверки вернул деньги омской мэрии.

В ходе проверки выяснилось, что на ремонт дома городские власти в рамках субсидирования выделили на капитальный ремонт выделили 1,3 миллиона рублей. Но работы по ремонту фасада были выполнены не в полном объеме, а именно фасад не покрыли декоративными материалами.

Из-за того, что подрядчик не мог выполнить работы в полном объеме, прокуратура вынесла в его адрес представление с требованием возврата средств. После их рассмотрения представители подрядчика выплатили мэрии 157 тысяч рублей, уточнили в пресс-службе прокуратуры. Именно во столько оценили невыполненные работы.