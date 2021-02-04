Омич угнал автомобиль своего тестя и попал на нем в аварию

После окончания административного ареста омичу придется разбираться с уголовным делом. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В поселке Муромцево Омской области после семейного застолья с заявлением о пропаже автомобиля обратился 64-летний пенсионер. Сам он проживает в Таре, но накануне приехал к дочери в гости. Они отметили встречу спиртным и легли спать. На утро автомобиля, на котором пенсионер приехал, под окнами не оказалось.

В полиции быстро выяснили, что к угону причастен зять заявителя. Он взял ключи, когда тесть заснул, и решил прокатиться. Вот только далек сельчанин не уехал, он не справился с управлением и вылетел в кювет. Там его и обнаружили сотрудники Госавтоинспекции.

За отказ от прохождения медицинского освидетельствования 30-летний сельчанин проведет под арестом 12 суток, также на него завели уголовное дело по статье за незаконное завладение автомобилем без цели хищения, сообщили в пресс-службе УМВД.