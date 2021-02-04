Названа причина странного гула по ночам в омских Нефтяниках

Экоактивисты считают, что дело в газовых горелках. Фото: ВКонтакте

Жители омских Нефтяников в последнее время постоянно жаловались на непонятный гул. Особенно сильным он был по ночам, когда нет шума от автомобилей. Некоторые горожане говорят: непонятное гудение слышно даже через плотно закрытые окна. Чтобы выяснить причину, экоактивисты отправились в промышленную зону в Советском округе. По их мнению, гул идет из района улицы Доковская и Комбинатская. А виной всему газовые факела на вышках, расположенных рядом с проезжей частью. Шум от их работы

- К нам поступает много жалоб на шум в Омске. Его жители слышат через закрытые окна в разное время суток. Помимо выбросов еще и это стало беспокоить людей. Съездив в Промзону и посетив разные точки Нефтяников, сложилась общая картина происходящего, - написали под постом экоактивисты.