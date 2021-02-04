Омич после застолья зарезал собственного дедушку

Внук утверждал, что убивать дедушку не хотел. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Кормиловском районе в суде рассмотрели дело местного жителя из села Борки, которого обвинял в убийстве.

По материалам следствия 37-летний мужчина 12 сентября 2020 года выпивал со своим дедушкой, с которым постоянно проживал в одном доме. В ходе застолья возник конфликт, после которого подозреваемый ударил потерпевшего ножом в грудь. Пожилой человек скончался на месте еще до приезда скорой и полиции. Их вызвал сам убийца, предварительно попытавшись скрыть следы крови. Полиции он рассказал, что не знает, от чего умер дедушка. Но обман быстро раскрыли. В ходе следствия сельчанин вину не признал и заявлял, что не собирался никого убивать.

Рассмотрев все представленные доказательства, суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет в колонии строгого режима.