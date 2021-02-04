Количество пользователей «Личного кабинета» на сайте «Газпром межрегионгаз Омск» увеличилось до 38 тысяч

Взаимодействие с абонентами осуществлялось преимущественно дистанционными способами. В результате количество пользователей сервиса «Личный кабинет» на сайте поставщика газа увеличилось до 38 тысяч, а число обращений по электронной почте составило 26 тысяч (эти же показатели в 2019 году – 25 и 11 тысяч соответственно).

В течение года специалисты «Газпром межрегионгаз Омск» проводили системную работу по информированию потребителей о сроках и способах платы за газ, взаиморасчётах, о своевременной поверке приборов учёта, причинах образования начислений по нормативу, а также о предусмотренной законодательством ответственности за вмешательство в работу счётчиков и хищение газа.

В рамках проведенных мероприятий абонентам было вручено более 40 тысяч уведомлений о задолженности, а по результатам организованных рейдов газовиками выявлено и пресечено 15 фактов вмешательства в работу приборов учёта газа и 3 случая хищения топлива из газопровода.

В 2020 году компания «Газпром межрегионгаз Омск» направила в суды 1409 исковых заявлений (и заявлений о вынесении судебных приказов) на абонентов-должников о взыскании задолженности за потреблённый газ. В пользу поставщика газа вынесено 701 судебное решение на сумму свыше 10,2 млн рублей, включая пени.

- В прошлом году мы взаимодействовали с абонентами, используя в основном дистанционные сервисы, это направление будем развивать и дальше. Продолжим мониторинг взаиморасчётов и среднего газопотребления населения и активизируем работу с абонентами-должниками, – рассказал заместитель начальника отдела по работе с социально значимой категорией потребителей ООО «Газпром межрегионгаз Омск» Артём Немцев.