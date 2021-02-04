В Омске займутся реконструкцией улицы 10 лет Октября

Работы планируют начать в следующем году. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В следующем году в омские власти планируют приступить к реконструкции большого участка улицы 10 лет Октября. В 2020 году мэрия уже подготовил план проекта и межевания территорий, которые прошли утверждение. К работам планируют преступить в 2022 году в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", но для этого еще предстоит подготовить проектно-сметную документацию и точно подсчитать расходы.

Пока же в мэрии рассказали, что в ходе реконструкции хотят на всей протяженности улицы, а это 8,6 километров, переустроить инженерные коммуникации, сделать новое освещение, проложить ливневки, благоустроить прилегающие территории и сделать велодорожки.