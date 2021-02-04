Подельник экс-министра Солдатовой пытался обжаловать возбуждение уголовного дела в Омске

Еще один фигурант дела Солдатовой пытался оспорить его возбуждение в суде. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Известно, что в деле бывшего министра здравоохранения Ирины Солдатовой есть и другие фигуранты. Большинство имен пока не называют, но известно, что одним из них является руководитель Дирекции по обслуживанию государственной системы здравоохранения Омской области Виктор Бабиков. Как стало известно, именно он накануне пытался обжаловать возбуждение уголовного дела в Центральном районном суде Омска, о чем сообщается на сайте суда.

Напомним, что Солдатову обвиняют в закупке по завышенным ценам медицинского оборудования, а ущерб от ее действия оценивают в 105 миллионов рублей. Куйбышевский суд уже заочно арестовал экс-министра и объявил в международный розыск. По некоторым данным она находится заграницей в Дубае.