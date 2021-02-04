«Алкогольная сибирская группа» переезжает из Омска в Москву

Крупная алкогольная компания покинет Омск. Фото: Мария ЛЕНЦ

Как стало известно, из Омска уходит еще один крупный налогоплательщик. На этот раз поближе к столице перебирается "Алкогольная сибирская группа", сообщили Город 55. Компания просуществовала в Омске 27 лет, и юридически была зарегистрирована на улице 70 лет Октября, 19, где сейчас находится ТК Фестиваль. Еще в 2016 году "АСГ" запустила производственные линии в Подмосковье, но 4 года все еще оставалась в Омске.

Теперь же компания поменяет юридический адрес на подмосковный и некоторая часть налогов уйдет из бюджета региона. В копании уточнили, что пока не планируют перевозить сотрудников из Омска. Смена юридического адреса не повлияет на работу сотрудников омского отделения.