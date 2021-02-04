В Омске предложили ввести налог в 10 тысяч на содержание собак

Введя налог на домашних собак законодатели надеются избавиться от бездомных животных. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

Неоднозначную инициативу, направленную на рассмотрение в Омский горсовет почему-то из Улан-Уде, озвучил вице-спикер Виталий Путинцев.

По утверждению депутата, с избирательного округа избирательного округа ему поступают многочисленные жалобы на нападения бездомных собак. В связи с этим предлагается ввести налог в 10 тысяч рублей на содержание домашних питомцев.

Правда, не уточняется, за какой период владельцы должны будут платить сбор и каким образом это решит вопрос с нападением и существованием бродячих животных.

– В Омский городской совет пришли предложения из Улан-Удэ по внесению изменений и дополнений в нормативные акты, касающиеся вопросов обращения с безнадзорными животными. Мы хотим, чтобы жители города высказались по самым острым вопросам, после чего обсудим поступившие предложения на встрече с депутатами Госдумы, – цитирует Виталия Путинцева «Омск-информ».

Также издание предлагает пройти короткий опрос, проголосовав за или против предложенных инициатив. Все они касаются исключительно штрафов и наказаний.