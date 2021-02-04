Омичей на внедорожнике сбил двух школьников

В ГИБДД сообщили об аварии с несколькими пострадавшими. Все произошло в Ооктябрьском округе недалеко от перекрёстка улиц 5-я Кордная и 3-я Молодежная накануне днём.

Как предварительно установили сотрудники Госавтоинспекции, 30-летний водитель "Шеврале Нива" двигался по улице Кордной в направлении улицы 3-я Молодежная и не заметил неожиданно выбежавших из-за машины детей. Избежать столкновения не удалось и двое 10-летних школьника оказались под колесами. С места ДТП их отправили в больницу.

Сейчас в ведомстве проводят проверку по факту аварии, в ходе которой установят все причины и обстоятельства произошедшего.