В Омске подростки избили 16-летнего парня и сняли все это на видео

Полиция уже установила всех участников конфликта. Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В первый день февраля среди белого дня на Зеленом Острове произошла драка. О ней в соцсетях сообщила омичка. Как выяснилось, конфликт вспыхнул на скейт-площадке между подростками. Что именно они не поделили, неизвестно. Однако для одного из них все закончилось больничной койкой.

- В 15:00 - 16:00 был избит парень 16 лет, в данный момент он находится в больнице с закрытой черепно-мозговой травмой. В избиении участвовали два молодых человека (ровесники), один из них снимал на телефон. Второй бил лежачего по затылку, - рассказала сибирячка.

В УМВД по Омской области подтвердили, что такой конфликт действительно был. В полицию поступило заявление от обеих сторон. Сейчас силовики разбираются в этой истории.

-1 февраля в полицию из больницы поступила справка о доставлении молодого человека с телесными повреждениями. 2 февраля нам поставили заявления от обеих сторон. Проводится проверка, - рассказали подробности в омской полиции.