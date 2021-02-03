Вынесли приговор участникам группировки, пытавшейся вывезти вооружение из Омска в Украину

Подельников задержали сотрудники УФСБ. Фото: УФСБ России по Омской области

В Омске вынесли приговор двоим мужчинам – гражданину Украины Кузнецову и россиянину Черноскутову. Они договорились о поставках элементов вооружения из нашего региона в Украину. Однако планы раскрыли сотрудники УФСБ.

Фото: УФСБ России по Омской области

Фото: УФСБ России по Омской области

– В ноябре 2019 года Кузнецов лично прибыл в Омск для приобретения совместно с Черноскутовым интересующих его деталей военного назначения, которые могут быть использованы при создании военной техники, – сообщает пресс-служба областного УФСБ. – Установлена нацеленность гражданина Украины на организацию в последующем устойчивого канала незаконных поставок за рубеж производимой российскими предприятиями ОПК продукции военного назначения.

Незадачливого торговца оружием из Украины отправили в колонию. Фото: УФСБ России по Омской области

Украинца приговорили к 2 годам 2 месяцам лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в размере 500 тысяч рублей. Россиянина отправили за решетку на 1 год и 10 месяцам со штрафом 300 тысяч рублей.

Они пытались обжаловать это решение, но суд высшей инстанции оставил приговор без изменений.