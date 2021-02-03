Омским УК посоветовали обратить внимание на сосульки и снег на крышах Фото: Василий Вахрин

В Омской мэрии отметили, что с приходом потепления омичи стали чаще обращаться в ЕДДС с просьбами о предотвращении возможного схода снега и падения сосулек с крыш. В связи с этим и грядущим потеплением мэрия Омска направила управляющим компаниям рекомендации по снижению риска нештатных ситуаций.

УК предлагают уделить больше внимания в удалении наледи с тротуаров, обработке придомовых территорий реагентами и удалении сосулек и снега с крыш. Также чиновники обратили внимание на то, что стоит ограничить доступ людей и машин в места, где с крыш может сойти снег.

В мэрии напомнили, что за нарушение правил содержания домов предусмотрен штраф для должностных лиц от 4 до 5 тысяч, для юридических от 40 до 50 тысяч. За нарушение правил благоустройства должностным лицам придется заплатить от 10 до 14 тысяч, в юридическим от 20 до 40 тысяч.