«Главная проблема - вырвать телефон у ребенка»: у детей омского бойца Шлеменко нет телефонов

По мнению Александра, телефон затягивает даже взрослого человека.

Известный омский боец ММА Александр Шлеменко рассказал, что в его семье у детей нет телефонов. Трое детей еще слишком малы, чтобы гаджеты им могли действительно понадобиться, но старшая дочь Шлеменко уже ходит в школу и смартфон мог бы пригодиться. Но, как заявил спортсмен, телефона нет и у нее.

- Самая главная сейчас проблема – это вырвать телефон у ребенка. У моих детей нет телефонов. Моя дочь – единственная в классе, у кого нет телефона. Телефон нужно давать кнопочный, без интернета, чисто для звонков. Телефон – это страшная вещь, даже для взрослого. Она тебя полностью забирает, – сказал Шлеменко в эфире программы "Классный чат" на "Радио России".