Омичи пожаловались на кучу снега, которая перекрывает обзор на дороге

Такая снежная гора появилась на дороге в Ленинском округе. Фото: «Омск Live»

Жители Ленинского округа пожаловались на гору из кусков снега и наледи, которые счистили с проезжей части и свалили тут же – возле «зебры». Справедливости ради, движению пешеходов куча не мешает, а вот водителям значительно перекрывает обзор.

– Старая Московка, снег счищают и нагребают кучу прямо у пешеходного перехода, – жалуется один из подписчиков паблика «Омск Live». – В этом месте дети переходят дорогу к школе, водителям не видно пешеходов, особенно вечером!