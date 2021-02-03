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У омской новостройки, сданной полгода назад, промерзли стены

Люди, купившие там квартиры, жалуются на жуткий холод
Анна МИКУЛААнна МИКУЛА
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Проблемный дом сдали совсем недавно.

Проблемный дом сдали совсем недавно.

Не успели омичи, купившие квартиры в одной из двух 16-этажек на улице Шаронова на Левом берегу, отпраздновать новоселье, как пришлось озадачиться капремонтом.

Жильцы пожаловались в мэрию на жуткий холод в квартирах. После проверки ТЭЦ-3, которая отапливает новостройку, выяснилось, что все параметры в порядке и энергетики не виноваты.

– В квартирах жилого дома приборы отопления осуществляют свою работу в полном объеме, однако в связи с промерзанием оконных проемов и стен происходит утечка тепловой энергии. Решение данного вопроса относится к компетенции застройщика, – прокомментировали в администрации Кировского округа.

Оказалось, проблема в самом доме, который сдали эксплуатацию в сентябре. Теперь людям придется добиваться от застройщика, чтобы он довел объект до ума или выплатил им компенсацию на ремонт.