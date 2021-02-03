В мэрии отреагировали на заключения прокуратуры о незаконном сносе деревьев в Омске

В мэрии пообещали провести проверку деятельности комиссии. Фото: Павел КЛОКОВ

Внимание не только омичей, но и прокуратуры привлек снос 24 деревьев на набережной Тухачевского. Компания, которая строит там отель Cosmos, попросила разрешения спилить аварийные деревья, которые угрожали инженерным коммуникациям. И специальная комиссия при мэрии дала добро.

После публикаций в СМИ, на этот факт обратила внимание прокуратура и провела проверку. В ведомстве пришли к выводу, что решение комиссии вовсе нельзя считать законным, и вынесли представление на имя мэра.

В администрации подтвердили, что представление получили. Сейчас проводится проверка.

- 27 января на имя мэра города Омска поступило представление прокуратуры города Омска об устранении нарушений законодательства в части организации работы комиссии администрации города Омска о сносе, обрезке и восстановлению зеленых насаждений. По фактам, изложенным в представлении, администрацией будет проведена комплексная проверка в установленные законодательством сроки. Окончательное решение о законности действия комиссии будет принято по результатам рассмотрения данного представления структурными подразделениями администрации города, - уточнили в пресс-службе администрации Омска.