Из-за ложного сигнала о пожаре в Омске эвакуировали посетителей Меги

Ждать окончания проверки посетителям пришлось на улице. Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетях омичи рассказали об эвакуации из крупного торгового центра Мега на Левом берегу. Всех посетителей оперативно вывели из здания и вызвали пожарных. Посреди дня людей в ТЦ было немного, поэтому эвакуацию удалось провести быстро.

В пресс-службе ведомства сообщили, что в торговом центре сработала сигнализация, но сигнал оказался ложным.

- 14:19 Ложное срабатывание сигнализации в Меге . Эвакуировано 500 человек. После проверки все вернулись в здание, признаков пожара не обнаружено, - уточнили в ведомстве.

На вызов выехали 3 единицы спецтехники и 16 пожарных. Сейчас Мега работает в привычном режиме.