Райффайзенбанк подвел итоги программы по работе со стартапами за 2020 год

В рамках 24 пилотов было протестировано более полусотни гипотез. По итогам продолжается сотрудничество с 7 стартапами, которые предлагают сервисы для оптимизации клиентского пути и внутренних процессов банка, а также новые цифровые возможности для сегмента малого бизнеса. Всего за четыре года существования программы было рассмотрено более 3000 стартап-проектов из России и стран мира, разработано более 180 гипотез для развития продуктов банка и его внутренних процессови запущено более 75 пилотов.

За прошедший год Райффайзенбанк нарастил базу партнерств с ведущими игроками венчурного рынка, что позволило расширить масштабы работы с новыми проектами, а также возможности для тестирования решений как в контуре банка, так и на стороне партнеров. Молодым технологическим компаниям это дает возможность доработать продукт при постоянной поддержке экспертов из банка, протестировать решение с внутренними бизнес-заказчиками банка и получить обратную связь для развития. Кроме того, участие в программе Райффайзенбанка открывает доступ к корпоративному венчурному фонду Группы Райффайзен Elevator Ventures и возможности масштабировать решение на европейском рынке.

«Для российских стартапов Райффайзенбанк – уникальный партнер, всегда открытый к необычным идеям и предоставляющий доступ к европейскому венчурному капиталу. Российское подразделение Райффайзенбанка принимает активное участие в отборе стартапов для венчурного фонда RBI Elevator Ventures и рекомендует проекты, хорошо показавшие себя в рамках российской инновационной программы. Например, в 2020 году Elevator Ventures совместно со SpeedInvest проинвестировали в зерновой маркетплейс Agro.Club», –отметилаЕвгения Овчинникова, руководитель центра технологических инноваций Райффайзенбанка.

Райффайзенбанк развивает программу по работе со стартапами с 2016 года. За время своего существования она стала сложившейся практикой для проведения исследований внутри банка. Использование тестовых инфраструктур и ускоренный запуск процессов позволяют быстро проводить эксперименты и получать результаты. Предложить свое решение банку может любой российский или зарубежный стартап-проект или технологическая лаборатория крупной организации. В приоритете технологии, применимые для продуктов и сервисов банка, которые могут доказать эффективность бизнеса-кейса в рамках общебанковской стратегии развития.

«В 2020 году мы вышли на качественно новый уровень тестирования решений. Мы внедряем ещё более сложные технологиии работаем с высокорисковыми гипотезами, порой опережающимирынок. Втечение года мы протестировали уровень зрелости разных технологий – например, различные кейсы использования биометрии–и пробовали внедрять необычные инструменты в привычный клиентский путь.Некоторыепродукты мы рекомендуем нашим клиентам в составе финансовых сервисов как дополнительные инструменты в решении повседневных задач.Таким образом мы добавляем ценности привычным банковским продуктам и обогащаем решения стартапов нашиминаработками и экспертизой.Это направление в текущем году будет одним из наших приоритетов»,–рассказала Альфия Бочкарева, руководитель группы цифровых инноваций Райффайзенбанка.

Подать заявку на участие в отборе можно на сайте программы: https://startup-raiffeisen.ru/ — или с помощью Telegram-бота @Rstartup_bot. Каждую неделю в банке проходит cтартап-ланч —видео-конференция, в ходе которой технологические компании могут предложить свое решение непосредственно владельцам ключевых продуктов, сервисов и платформ Райффайзенбанка. Если продукт покажется интересным, команда по работе с инновациями поможет выстроить работу над пилотом. Подробнее о стартап-ланчах: https://startup-raiffeisen.ru/startup-lunch/