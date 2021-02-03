В Омской области внедряются технологии бережливого производства

ПО «Высоковольтные электротехнические аппараты» (ВЭЛТА) полгода назад стало участником нацпроекта «Производительность труда»,начало внедрять технологии бережливого производства и уже сейчас достигло позитивных результатов в повышении эффективности производства. Здесь удалось выявить и сократить непредвиденные издержки, временные потери, их влияние на производственной процесс.

Предприятие воспользовалось преимуществом, которое предоставляется в рамках нацпроекта бесплатно, - адресной поддержкой экспертов Федерального центра компетенций. Благодаря этому изменились принципы оборудования рабочих мест, подходы к внедрению инструментов бережливого производства, отношения внутри коллектива к улучшению процессов производства. На предприятии считают, что все это будет способствовать росту производительности труда и увеличению объёмов выпуска продукции.

С первыми результатами внедрения технологии бережливого производства на заводе «ВЭЛТА» ознакомился губернатор Омской области Александр Бурков.

На предприятии рассказали, что когда «ВЭЛТА» стала участвовать в проекте бережливого производства, то всем казалось, что изменения незначительны - где-то поставили стеллаж, где-то более удобно организовали рабочее место. И лишь со временем пришло понимание, что из таких небольших улучшений и складывается общая картина под названием «бережливое производство.

- Если посмотреть за эти полгода - реально у многих специалистов изменилось представление о том, что такое бережливое производство, люди стали активно участвовать в обучении, - рассказал о процессе преобразований технический директор ПО «ВЭЛТА» Михаил Кудинов. - Сейчас у нас есть свой центр обучения, два тренера. И молодые ребята проявляют инициативу - хотят учиться и развиваться, у них появилась внутренняя мотивация к улучшению. То есть, на самом деле, это, действительно, очень большая работа. Думаю, что ещё через полгода мы увидим уже конкретные изменения.

Директор ПО «ВЭЛТА» Андрей Геращенко рассказал Губернатору Александру Буркову о положении дел и планах развития производства. Завод производит электрощитовое оборудование имеет большой опыт в проектировании, разработке, производстве и монтаже распределительных устройств среднего и низкого напряжения. Продукция завода востребована, растёт количество постоянных заказчиков, расширяется география поставок, в том числе на экспорт. За прошлый год выручка завода выросла в 2 раза, увеличилась численность сотрудников до 170 человек (годом ранее было менее ста).

А благодаря нацпроекту «ВЭЛТА» увеличил выработку на 29%. Предприятие выкупило новых цех, где планирует тиражировать опыт внедрения технологий бережливого производства.

- У руководителей предприятия, действительно, глаза горят, и они благодарны Федеральному центру компетенций, что им бесплатно оказали такую большую помощь в организации производства, сокращении издержек, повышении производительности труда, - прокомментировал Губернатор Александр Бурков. - И это только одна производственная цепочка была детально проработана, даны предложения, разработаны стандарты, а мы видим уже эффект. Руководство признаёт, какое это благое дело, потому что у самих руки не доходили, времени не было, да и такого уровня понимания, как у эксперта, тоже не было. Те 14 омских предприятий, которые принимают участие в национальном проекте, дают только положительную оценку и благодарят за то, что их включили. Наша задача — увеличить количество предприятий-участников, чтобы, применяя новые методы, новые технологии управления производственными процессами, могли снижать издержки, тем самым повышать доходность предприятия, увеличивать объемы производства. Создание новых рабочих мест и повышение прибыльности наших хозяйствующих субъектов - вот то, что сегодня необходимо нашему региону. Поэтому Омская область в числе первых приступила к реализации национального проекта «Производительность труда». Сегодня войти в проект могут ещё 50 предприятий по квоте, которая утверждена на федеральном уровне до 2024 года.

На заметку

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом Президента России Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Для реализации поставленных задач Правительством РФ разработан комплекс мер господдержки бизнеса, который включает финансовое стимулирование, поддержку занятости и экспертную помощь в оптимизации производственных процессов. Помощь предприятиям в оптимизации процессов и внедрении культуры бережливого производства в регионах оказывают эксперты Федерального центра компетенций в сфере производительности труда во взаимодействии с региональными органами власти.

К реализации национального проекта «Производительность труда» Омская область приступила с 2020 года. К 2024 году к участию в нацпроекте региональные власти планируют привлечь не менее 64 омских предприятий. Участниками национального проекта являются 14 омских предприятий.