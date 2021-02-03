Распространение коронавируса: за сутки выздоровело почти вдвое больше омичей, чем заболело

Рост заболеваемости коронавирусом в Омской области замедлился. Фото: Архив "КП"

Региональный минздрав опубликовал сводку по распространению коронавируса в Омской области. По данным на среду, 3 февраля, COVID-19 выявили еще у 163 человек. 104 из них лечатся амбулаторно. С начала пандемии диагноз COVID-19 поставлен 37 753 пациентам. Выздоровели 24 980 человек – 274 за последние сутки.

Скончались от опасной болезни еще четыре местных жителя. Общее количество летальных случаев уже давно перевалило за тысячу и на данный момент составляет 1 096 человек.

География новых случаев выглядит так:

– Омск – 118,

– Азовский район – 8,

– Омский район – 6,

– Москаленский район – 5,

– Любинский, Таврический, Шербакульский районы – по 4,

– Нововаршавский, Полтавский, Черлакский районы – по 2,

– Горьковский, Знаменский, Кормиловский, Муромцевский, Нижнеомский, Павлоградский, Русско-Полянский, Тевризский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.