Омичка пыталась получить компенсацию за некачественный амулет, а лишилась 90 тысяч

Сельчанка лишилась всех сбережений, пытаясь получить крупную компенсацию. Фото: Алексей ОСИПОВ

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 58-летней жительницы села Сибирское в Омской области. Сельчанка рассказала, что несколько лет назад покупала через интернет амулет, который оказался не рабочим. Тогда она не стала никуда заявлять, а накануне ей позвонили неизвестные и сообщили, что ей положена компенсация за некачественный товар. Сельчанка подумала, что именно за амулет. Ее удивила сумма выплаты, - 580 тысяч рублей, - но отказываться женщина не стала.

С ней несколько дней разговаривали разные специалисты среди которых оказались даже сотрудник Центробанка и московский прокурор. Именно последний сообщил, что для перевода денег сельчанка должна заплатить комиссию 29 тысяч. Омичка перевела деньги, а позже под разными предлогами выманили еще 60 тысяч. В общей сложности омичка перевела мошенникам 89 тысяч рублей. Сейчас в деле разбираются следователи полиции, сообщили в пресс-службе ведомства.