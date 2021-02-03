Тонна ультрамолока для тех, кто на «передовой»

Многие знают, в какой ситуации оказались врачи и персонал больниц. С весны 2020 именно они спасают жизни с риском заражения, ухаживают за больными и сдерживают вирус, каждый день, испытывая нагрузки. Сегодня радует, что цифры понемногу идут на снижение, нам всем очень важно, чтобы те, кто спасает жизни, не «сломались» и выстояли.

Завод «МилкОм», производитель молочной продукции, решил поддержать тех, кто сейчас трудится в так называемой “красной зоне”, и привез в подарок тонну ультрапастеризованного молока «Лужайкино» для укрепления здоровья медицинского персонала Городской клинической больницы №1 имени Кабанова А.Н. Напомним, что именно эта больница была перепрофилирована под прием пациентов с COVID-19.

«На своем примере врачи и медперсонал показали героизм, самоотверженность и мы решили подарить им немного тепла и солнца, ведь «Лужайкино» – солнечное молоко! Таким образом выразить искреннюю благодарность за их труд», - ответили представители торговой марки. - Помогая врачам и медицинскому персоналу больницы, мы проявляем заботу, как о самых близких».

Выбор не случаен, молоко выводит токсины, нейтрализует воздействие радиации и вредных веществ, попадающих в организм человека, а врачам приходится работать в напряженных условиях, в защитных костюмах, рядом с диагностическими приборами.

Сюрприз оказался очень приятным, польза от этого подарка есть - поблагодарил Анатолий Иванович Малюк, главный врач Городской клинической больницы № 1 имени Кабанова А. Н.». - Мы и до ковидных ограничений в отделения, которые работают с осложненными, хирургическими вмешательствами, выдавали молоко сотрудникам, как антиоксидант. Сейчас все работают в тяжелых условиях, а значит, все сотрудники «красной зоны» получат молоко. От коллектива нашего лечебного учреждения мы выражаем благодарность коллективу и руководству компании «Лужайкино» за помощь и внимание. Удобно, что молоко ультрапастеризованное - оно может храниться без холодильника, нам хватит его надолго.

Ощутить всю пользу натурального продукта сможет каждый сотрудник городской клинической больницы №1, все те, кто ухаживает за больными и сдерживает вирус.