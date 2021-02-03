В Омске пройдет дождь с мокрым снегом

Февраль обещает быть очень теплым. Фото: Евгений ВЕСЕЛОВСКИЙ

Приятный сюрприз после месяца морозов приготовила омичам погода. В феврале в город пришло существенное потепление. Сегодня в Омске около нуля, и, как обещают синоптики, это еще не предел. К концу недели потеплеет еще больше. В субботу, 6 февраля, метеорологи прогнозируют плюсовую температуру! Ожидается, что днем будет около +1. Более того, помимо мокрого снега в Омске пройдет и первый весенний дождь!

В целом февраль, как обещают синоптики, будет очень теплым. С каждым днем приближение весны омичи будут ощущать все больше.

- В феврале день ежедневно увеличивается на 3-4 минуты. На 1 час 55 минут в феврале увеличится продолжительность дня. От месяца к месяцу меняется и количество солнечных дней, в феврале их становится больше, - сказала начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.