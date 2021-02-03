По Омской области гуляют сразу семь видов вирусов

Кроме ковида в регионе курсируют еще 6 видов вирусов. Фото: Архив "КП"

Роспотребнадзор подвел итоги 4-й недели года по распространению вирусов в Омской области. Как выяснилось, ковид даже сыграл положительную роль – местные жители более ответственно относятся к профилактике. Как разультат – уровень заболеваемости на 64% ниже эпидпорога.

Однако ситуация далека от идилической. В регионе гуляют сразу 7 видов вирусов: риновирус составил 22,2% аденовирус – 22,2%, вирус парагриппа – 11,1%,коронавирус (сезонный) – 11,1%, бокавирус – 11,1%, метапневмовирус – 11,1% и коронавирус COVID-19 -11,1% . Зато грипп на территории Омской области не выявили.

– В связи с сезонным ростом заболеваемости острыми респираторными инфекциями Управление Роспотребнадзора по Омской области акцентирует внимание на важности обращения за медицинской помощью при первых клинических проявлениях заболевания. Самолечение при гриппе недопустимо– предупреждает пресс-служба ведомства.