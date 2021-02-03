Омичи смогут пополнять транспортные карты в цветочных киосках

В Омске стало больше точек для пополнения Омки. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Перед новым годом стало известно о том, что сеть киосков "Дилижанс" перестанет пополнять транспортные карты омичей. Это произошло из-за того, что владельцы сети не стали продлевать контракт с "Пассажирсервисом". После этого омичи заметили, что точек для пополнения баланса карт стало слишком мало. Киоски "Дилижанса" стояли в удобных местах, а киоски "Пресса" часто расположены не так удачно и было их слишком мало, всего 49.

Сейчас стало известно, что "Пассажирсервис" заключил договор с сетью цветочных ларьков. Благодаря этому число пунктов пополнения транспортных карт выросло до 79. Теперь пополнять баланс омичи смогут на остановках "Проспект Комарова", "ДК Химик", "СибАДИ", "11-я Рабочая", "Ж/д вокзал", "ДК имени Малунцева" (две точки), "Универсам" на улице Гашека, "Школа № 110" и "Площадь Лицкевича".

Пополнить Омку по-прежнему можно в 17 павильонах New Tobacco и 42 киосках "Пресса".