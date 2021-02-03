В Омске на светофоре сбили 9-летнего ребенка

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Сегодня ранним утром в Кировском округе на пешеходном переходе сбили маленького ребенка.
Как удалось установить сотрудникам Госавтоинспекции, наезд произошел в 7:20 утра. 9-летний омич собирался переходить дорогу на регулируемом пешеходном переходе недалеко от остановки "Самарка" на улице Мельничная, когда попал под колеса "Рено Логан" под управлением 60-летнего водителя.
С места аварии школьника доставили в больницу. Сейчас его жизни ничего не угрожает. По факту ДТП проведут проверку, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего.