Самолет из Москвы час кружил над Омском, но приземлиться так и не смог

Из-за скользкой посадочной полосы в Омске не смог приземлиться самолет из Москвы. Фото: Цуприк Евгений

Сегодня в Омск пришло потепление, а вместе с ним и осадки. Они и помешали утреннему самолету из Москвы приземлиться в Омске вовремя. Из-за мокрого снега взлетно-посадочная полоса оказалась слишком скользкой, чтобы борт смог приземлиться.

Пассажиры рейса должны были оказаться в Омске сегодня в 6 утра. Но самолету пришлось час кружить над городом, а позже из-за нехватки топлева его направили в Новосибирск. Из-за этого и обратный рейс авиакомпании "Сибирь" задержали до 10 часов.

В ближайшие дни в Омске сохранится теплая снежная погода с обилием осадков. Возможно, неблагоприятные погодные условия не в последний раз оказываются причиной задержки авиарейсов.