В Омске банде сутенеров дали 10 лет на четверых

Организатор преступной банды отправится в тюрьму на 4 года. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Омске вынесли приговор банде сутенеров, которые вынуждали девушек заниматься проституцией. О их задержании стало известно на прошлой неделе. В банду входили организатор и трое подельников, которые шантажом и угрозами заставляли девушек заниматься оказанием интимных услуг.

2 февраля Куйбышевский суд вынес всем фигурантам приговор, в общей сложности на четверых сутенеры получили 10 лет лишения свободы. Самый большой срок получил организатор, ему придется провести в колонии строгого режима 4 года. Еще одному фигуранту назначили наказание 2 года и 4 месяца заключения в колонии общего режима, а остальные отделалась условными сроками: один на 2 года, второй на 1 год и 8 месяцев.

Также стало известно, что банда промышляла не только организацией проституции, но и вымогательствами, грабежами и даже похитили человека.