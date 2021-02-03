Омских водителей предупреждают о снегопаде и гололеде

Омск накроют снегопады. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После нескольких морозных дней в Омск снова возвращается комфортная погода. Уже в ближайшие дни на улице ожидается до нуля градусов.

Впрочем, все это навряд ли порадует дорожников и водителей. Потепление, как обычно, будет сопровождаться снегопадом, а подтаявшие осадки на проезжей части превратятся в гололед.

В связи с этим областная Госавтоинспекция разместила в своей официальной группе предупреждение и рекомендации для водителей. Вот они:

– Нужно помнить про дистанцию и боковой интервал между автомобилями, быть аккуратнее при совершении маневров на дороге.

В непогоду во время снегопада снижать скорость, чтобы в случае возникновения опасности иметь возможность предотвратить дорожно-транспортное происшествие.

Водителям следует быть предельно внимательными при появлении пешеходов на проезжей части, и помнить, что в неблагоприятных погодных условиях у пешеходов обзор ограничен. Пешеходам необходимо помнить, что в условиях гололеда у водителей нет возможности прибегнуть к экстренному торможению. Нужно переходить через дорогу только убедившись, что вас точно видят и пропускают. Также нужно учитывать, что в условиях снегопада пешеходы менее заметны.