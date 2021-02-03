Телеканал подал в суд на омича за нарушение авторских прав

В Омский арбитражный суд обратились представители одного из крупных телеканалов. Они подали иск на омского предпринимателя за нарушение авторских прав. Оказалось, что мужчина незаконно использовал образы героев популярного детского мультика "Три кота", права на который и принадлежат телеканалу.

Контрольная закупка показала, что омичей действительно продавал товары с изображением четырёх главных героев: Коржика, Карамельки, Компота и Лапочки. Рассмотрев все представленные доказательства, суд принял решение удовлетворить требования истца, и обязал омича выплатить телеканалу 40 тысяч рублей, а также возместить все судебные издержки. Чтобы выполнить требования суда, специалисты УФССП обратили внимание на банковский счет предпринимателя, с которого и произвели взыскание. Сейчас вся сумма долга погашена, уточнили в пресс-службе ведомства.