Следком: Объявленная в федеральный розыск экс-глава омского минздрава не раз обманывала

Сейчас Ирина Солдатова скрывается в Дубаи. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

Бывшая глава омского минздрава Ирина Солдатова, объявленная в международный розыск, сейчас находится в Дубаи. Об этом сообщили в следкоме. Солдатова не проработала на своем посту и года. Сначала ее отправили в отставку, потом завели на нее уголовное дело.

Ее обвиняют в превышении должностных полномочий. Солдатову подозревают в махинациях при госзакупках. Следствие считает, что с ее поручения у аффилированных фирм покупалось оборудование по завышенным суммам.

Сама Солдатова назвала уголовное дело сфабрикованным. Являться по повесткам к следователю она не спешит. В следкоме заявили, что экс-чиновница находится в ОАЭ. Она разговаривала с силовиками по телефону. Обещала явиться, называла конкретные даты, но так и не появилась.

- Неоднократно обещала прилететь с места отдыха, даже называла даты, но каждый раз обманывала, - цитирует "РИА Новости" представителей следкома.