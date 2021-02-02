Канадский хоккеист украл клюшку у капитана «Авангарда» Ильи Ковальчука

Илья Ковальчук остался без клюшки перед матчем с «Динамо-Рига».

Неприятный инцидент произошел перед встречей рижского «Динамо» и «Авангарда», проходившей на стадионе в Латвии.

У капитана омской команды Ильи Ковальчука прямо из раздевалки пропала клюшка.

Виновника случившегося вскоре нашли. Охрана посмотрела записи с камер наблюдения и увидела, как хоккеист «Динамо» Джордан Мюррей выносит клюшку из раздевалки соперников, а потом несколько раз перепрятывает ее на стадионе и, наконец, выносит за его пределы.

28 января, когда все открылось, канадского легионера уволили.

Впрочем, этот инцидент не помешал «ястребам» выиграть матч со счетом 2:1 и выйти в плей-офф чемпионата КХЛ.