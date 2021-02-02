Омича убившего таксиста, арестовали на два месяца

Парень специально заказал такси, уже зная, что угонит его. Фото: прокуратура Омской области

В Омске определили меру пресечения 18-летнему цыгану Георгию Червячкову. Молодого человека подозревают в убийстве человека.

По версии следствия, 31 января он специально вызвал такси, планируя угнать машину и расправиться с водителем. Он смог осуществить задуманное, но вот скрыться от правосудия не получилось.

– Суд в соответствии с заключением участвующего в процессе прокурора избрал фигуранту дела меру пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца, до 30 марта 2021 года, – сообщает пресс-служба областной прокуратуры. – Ход дальнейшего расследования уголовного дела находится на контроле прокуратуры.