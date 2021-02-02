Омск
Еще
Радио
Омск
Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

В омском воздухе нашли превышение допустимого содержания аммиака в 9 раз

Омичи накануне чувствовали сильные химические запахи, которые мешали спать
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
КомментироватьОставить комментарий
После замеров в омском воздухе нашли серьезные превышения содержания вредных веществ.

После замеров в омском воздухе нашли серьезные превышения содержания вредных веществ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омичи в очередной раз пожаловались на сильные выбросы. Многие горожане не могли заснуть, неприятные химические запахи проникали сквозь закрытые окна в квартиры. Тогда минприроды подтвердили, что фиксировали следы выбросов на стационарных постах.

Сегодня замеры с помощью выездной лаборатории провели минприроды совместно с представителями "Единой России". Исследования воздуха проводили на Красноярском тракте.

- С учетом метеорологических условий зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации аммиака в 9 раз. Результаты замеров передадут в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в управление Роспотребнадзора по Омской области, - уточнили представители пресс-службы.

Сегодня утром с полуночи до 11:00, УГМС по Омской области предупреждал о неблагоприятных условиях для рассеивания выбросов. Сейчас ситуация уже должна наладится.