В омском воздухе нашли превышение допустимого содержания аммиака в 9 раз

После замеров в омском воздухе нашли серьезные превышения содержания вредных веществ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Накануне омичи в очередной раз пожаловались на сильные выбросы. Многие горожане не могли заснуть, неприятные химические запахи проникали сквозь закрытые окна в квартиры. Тогда минприроды подтвердили, что фиксировали следы выбросов на стационарных постах.

Сегодня замеры с помощью выездной лаборатории провели минприроды совместно с представителями "Единой России". Исследования воздуха проводили на Красноярском тракте.

- С учетом метеорологических условий зафиксировано превышение предельно-допустимой концентрации аммиака в 9 раз. Результаты замеров передадут в Омскую межрайонную природоохранную прокуратуру и в управление Роспотребнадзора по Омской области, - уточнили представители пресс-службы.

Сегодня утром с полуночи до 11:00, УГМС по Омской области предупреждал о неблагоприятных условиях для рассеивания выбросов. Сейчас ситуация уже должна наладится.