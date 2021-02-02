«Мы не хотим видеть его дома»: Жена омича, бившего их детей об пол, выступила за его арест

Эдуарда Юнусова на время следствия отправили в СИЗО до 30 марта. Фото: прокуратура Омской области

С минуты на минуту определится судьба 45-летнего омича Эдуарда Юнусова на ближайшие два месяца. Сторона обвинения предлагает заключить его под стражу.

Сам мужчина, бивший детей об пол на видео, просит оставить его под подпиской о невыезде. Он сетует, что должен кормить семью.

А вот его семья, судя по всему, против возвращения кормильца домой. Супруга Юнусова рассказала, что избиения начались ещё в октябре. Тогда её муж-токарь потерял работу, запил и начал срываться на близких. Она все это время терпела, надеясь сохранить семью. Однако сейчас всерьез опасается за свою жизнь и безопасность детей.

– Мы не хотим видеть его дома, – вынесла свой вердикт супруга задержанного.

ОБНОВЛЕНО:

Эдуарда Юнусова на время следствия отправили в СИЗО до 30 марта 2021 года, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.