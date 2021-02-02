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Омский департамент образования проверит детсад с протекающей крышей

По словам родителей эта проблема появилась давно
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Крыша протекает уже давно, но пока проблему решить не удалось.

Крыша протекает уже давно, но пока проблему решить не удалось.

Фото: ВКонтакте

Сегодня в соцсетх появилось сообщение от возмущенных родителей. Они рассказали, что в одной из групп детского сада №7 постоянно течет потолок. Когда на крыше начал таять снег, вода снова полилась в группу и воспитателям пришлось спасаться подручными средствами: тазиками и ведрами.

На эту ситуацию уже обратили внимание в омском департаменте образования. В скором времени в саду проведут проверку и выяснят причины произошедшего.

- По факту протекания кровли в детском саду №7 запланирован выезд специалистов департамента, которые проведут обследование. Данное помещение временно выведено из образовательного процесса, воспитанники распределены в другие группы, - сообщили в пресс-службе депобразования.