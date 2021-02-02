«В октябре потерял работу и начал пить»: Омич, истязавший детей на видео, попытался опровдаться

Юнусов активно советует я с адвокатом, какую тактику защиты выбрать. Фото: прокуратура Омской области

В Омске определяют меру пресечения для 45-летнего местного жителя, обвиняемого в издевательствах над собственными маленькими детьми. Обо всем стало известно, после того, как видео с пытками малышей слили в соцсети.

Во время допроса Юнусов пояснил, что начал бить детей потому что... испугался за их безопасность. Якобы пытался изгнать из них бесов. К слову, в тот момент мужчина был сильно пьян.

Адвокат садидста настаивает, что это было временное помешательство, а вообще-то Юнусов – хороший отец. Просто в октябре из-за пандемии потерял работу – а трудился он токарем, не предпринимателем, как многие решили – запил и начал срываться на близких.

Впрочем, у следствия уже есть доказательства, что это не единичный случай. По информации областного СУ СК, он не менее 30 раз бил дочь и 11 раз сына.