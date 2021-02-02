Омич, бросавший своих детей об пол, умоляет суд не арестовывать его

Задержанный попросил не арестовывать его.

В эти минуты в Центральном районном суде определяют меру пресечения для 45-летнего Эдуарда Юнусова. Напомним, омич попал в поле зрения силовиков после того, как по соцсетям разошлось видео, сделанное его женой.

На записи мужчина поднимает двоих маленьких детей на высоту собственного роста и кидает лицом об пол. Ролик вызвал шквал негатива. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются сотрудники областного Следственного комитета.

Сторона обвинения предполагает, что Юнусов может скрыться от следствия и предлагает арестовать его на два месяца.

В свою очередь задержанный практически со слезами на глазах попросил этого не делать, сославшись на то обстоятельство, что он единственный кормилец в семье. Кроме того, у него есть обязательства перед банками, которые надо выполнять.