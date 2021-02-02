Вспышка коронавируса вновь произошла на севере Омской области

Однако в целом ситуация с распространением коронавируса остается стабильной. Фото: Архив "КП"

Областной минздрав опубликовал данные по заболеваемости коронавирусом на вторник, 2 февраля. Общее число заразившихся в регионе с начала пандемии уже приближается к 40 тысячам и составляет на данный момент 37 590 человек.

За минувшие сутки COVID-19 выявили еще у 169 местных жителей. Из них 141 пациент переносит болезнь в легкой и средней форме и лечится дома.

Традиционно больше всего заболевших в Омске – 110 новых случаев. Однако серьезный очаг выявлен и в Тарском районе – 17 пациентов. В остальном распределение новых случаев выглядит так:

– Калачинский район – 7,

– Омский район – 6,

– Полтавский район – 5,

– Павлоградский район – 4,

– Исилькульский, Нововаршавский районы – 3,

– Москаленский, Нижнеомский, Оконешниковский районы – 2,

– Горьковский, Кормиловский, Марьяновский, Муромцевский, Русско-Полянский, Саргатский, Таврический, Черлакский районы – по 1 новому случаю заражения коронавирусной инфекцией.

С начала пандемии выздоровели 24 706 человек, в том числе – 272 за последние сутки.

Болезнь унесла жизни еще 4 жителей нашего региона, и общее число летальных случаев теперь составляет 1 092.